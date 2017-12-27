خامنئي: ترامب سيخسر ضد إيران كما خسر ريغان "الأذكى"

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران، مؤكدا أن طهران الآن أقوى مما كانت في فترة رونالد ريغان "الأقوى والأذكى".

© AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: لا خلاف لدينا مع الشعوب المسلمة لكن هناك أشخاصا يسعون للحرب

وأوضح خامنئي، في كلمة أذاعها التلفزيون ونقلتها وكالة "رويترز"، "كان ريغان أقوى وأذكى من ترامب وكان أكثر قدرة على التمثيل في توجيه التهديدات حتى أنه تحرك ضدنا وأسقط طائرتنا".

وفي عام 1988، أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصا في حادث وصفته واشنطن بأنه خطأ غير متعمد، وهي الرواية التي رفضتها طهران معتبرة أن الحادث كان عن عمد.

وقال خامنئي "لكن ريغان ذهب وكما نؤمن فهو الآن يلقى عقاب الله…بينما حققت إيران تقدما عظيما في كل المجالات منذ عصر ريغان".

وأضاف "هذا الاتجاه سيتواصل تحت قيادة الرئيس الأمريكي الحالي وأي أمل من جانبهم في أن الجمهورية الإسلامية ستتراجع أو تضعف لا طائل من ورائه".