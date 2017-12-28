قتيل وجرحى بحادث حافلة تقل 50 سائحا صينيا في آيسلندا

أعلنت الشرطة أن حافلة تقل نحو 50 سائحا صينيا، تعرضت لحادث سير في طقس جليدي في آيسلندا، مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة إن الحافلة انزلقت من على طريق سياحي رئيسي يبعد نحو 250 كيلومترا شرقي العاصمة ريكيافيك، بعد تصادمها مع سيارة تقل سائحين من ليتوانيا. ولم يصب ركاب السيارة بسوء.

وأسفر الحادث عن مقتل سائح صيني على الفور، في حين نقل 12 آخرون إلى أقرب مستشفى بطائرة هليكوبتر.

وكشفت بيانات من هيئة السياحة الآيسلندية أن نحو 47500 سائح صيني زاروا أيسلندا في الشهور الستة الماضية وهو ما يمثل 3.6 في المئة من العدد الإجمالي للزوار في تلك الفترة.