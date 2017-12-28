الجيش الأفغاني يقتل 50 إرهابياً في عمليات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن ما يقرب من 50 مسلحا قتلوا في عمليات عسكرية قامت بها.

© Sputnik. Михаил Климентьев بوتين: الوضع في أفغانستان زاد تأزما بعد تقليص الولايات المتحدة قواتها هناك وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس" إن القتلى ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وجميعهم قتلوا في العمليات الأخيرة التي قامت بها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في إقليم ننجارها شرقي البلاد.





وأشار البيان إلى أن تنظيم "داعش" تكبد هذه الخسائر فى سلسلة من الضربات الجوية التى جرت فى منطقة أشين.





وأكد على أن العمليات دمرت ثلاثة مستودعات من الذخائر والمتفجرات وأسلحة الجماعة الإرهابية.





وقال البيان إن الغارات الجوية أدت كذلك إلى القضاء على ملاذ آمن للمجموعة الإرهابية فى هذه المقاطعة.