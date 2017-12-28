قتيل ومصابون في انفجار بميناء أرجنتيني

أعلنت الشركة الصينية الوطنية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية (كوفكو)، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، في بيان وقوع انفجار بصومعة غلال تملكها في ميناء بالأرجنتين مما أدى إلى مقتل موظف وإصابة آخرين وتأثر أنشطة الشحن من الشركة، وهي واحدة من أكبر موردي المواد الغذائية في العالم.

© AP Photo/ Victor R. Caivano القبض على مسلح حاول الدخول إلى مقر إقامة رئيس الأرجنتين

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد مما وصفته الشركة بأنه مصنع لمعالجة الحبوب يقع على مساحة 52 ألف متر مربع، والمنشأة جزء من مرفأ روساريو الواسع للشحن على نهر بارانا في إقليم سانتا في، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت الشركة التي تديرها الدولة الصينية في بيان:

بوسع شركة كوفكو إنترناشونال أن تؤكد وقوع انفجار في منطقة التحميل بمنشآتها في روساريو.

وأضاف البيان أن أحد الموظفين لقي مصرعه في الانفجار وأن ثمانية آخرين نقلوا للمستشفى، وأنه "لم يتضح بعد سبب الحادث". ولم تذكر الشرطة أو خدمة الإطفاء أو السلطات الأخرى مزيدا من التفاصيل.

وأورد البيان "تم إغلاق المنطقة المتضررة"، وذكر أن الشرطة بدأت "تحقيقا داخليا شاملا"، وتستقبل المنشأة 27 ألف طن من الحبوب يوميا، فيما تبلغ طاقة تخزين الحبوب في المنشأة 295 ألف طن وطاقة تخزين فول الصويا 105 آلاف طن.

وتعتبر الأرجنتين أكبر مصدر لعلف الماشية من فول الصويا ومورد رئيسي للذرة وفول الصويا الخام، وتقبل الصين بشدة على فول الصويا مع تزايد اعتماد الطبقة المتوسطة على هذا المنتج.