إسرائيل تنشئ صندوق مساعدات لشراء أصوات الدول في الأمم المتحدة

وبحسب الصحيفة، فإن "هذه المساعدات ستدعم مجالات الزراعة وتكرير المياه ومجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، ومجالات أخرى تعتبر إسرائيل رائدة بها عالميا".
كما أشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية بدأت فعليا بالعمل على الموضوع، بشأن الميزانية التي ستخصص لهذا المشروع، حيث أن نتنياهو ينوي إدراج المشروع في الميزانية العام 2019.
ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة إقامة صندوق المساعدات جاءت في أعقاب التصويت الأخير في الأمم المتحدة لصالح إدانة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي مر بأغلبية مؤيدة.
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