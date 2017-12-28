إسرائيل تنشئ صندوق مساعدات لشراء أصوات الدول في الأمم المتحدة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم إنشاء صندوق مساعدات دولية، مقابل التصويت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.

© AP Photo/ Mark Lennihan الأمم المتحدة ترفض قرار ترامب بشأن القدس بأغلبية الأصوات

رام الله- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم إقامة صندوق مساعدات للدول من أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وجزر المحيط الهادئ مقابل التصويت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة".

وبحسب الصحيفة، فإن "هذه المساعدات ستدعم مجالات الزراعة وتكرير المياه ومجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، ومجالات أخرى تعتبر إسرائيل رائدة بها عالميا".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية بدأت فعليا بالعمل على الموضوع، بشأن الميزانية التي ستخصص لهذا المشروع، حيث أن نتنياهو ينوي إدراج المشروع في الميزانية العام 2019.

ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة إقامة صندوق المساعدات جاءت في أعقاب التصويت الأخير في الأمم المتحدة لصالح إدانة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي مر بأغلبية مؤيدة.