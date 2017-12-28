الشرطة التركية تعتقل 120 مشتبها وتشدد إجراءات الأمن استعدادا للعام الجديد

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن الشرطة التركية اعتقلت 120 شخصا يشتبه بأن لهم صلات بتنظيم "داعش" قبل ليلة رأس السنة في إطار تشديد الإجراءات الأمنية بعد عام من هجوم قتل خلاله مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي في إسطنبول.

وقال مسؤولون إن تركيا ستزيد إلى أكثر من المثلين عدد أفراد الشرطة في اسطنبول وتحظر الاحتفالات العامة في أحياء مهمة ليلة رأس السنة لأسباب أمنية. بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Hussein Malla الشرطة التركية تقتل انتحاريا مشتبها بالتخطيط لهجوم على مبنى جهاز المخابرات

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قتل مسلح يحمل بندقية أتراكا وزائرين من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى رينا الليلي الفاخر.

وقال واصب شاهين، حاكم اسطنبول للصحفيين، اليوم الخميس، إن 37 ألفا من أفراد الشرطة وأربعة آلاف من قوات الدرك التي تحافظ على الأمن في المناطق الريفية ستعمل ليلة رأس السنة أي أكثر من مثلي العدد اليومي الذي يجري نشره.

وأضاف "ستكون كل فرقنا فعليا في الخدمة. سنتخذ كل الإجراءات الممكنة في اسطنبول حتى يتسنى لمواطنينا الاحتفال بالعام الجديد في سلام".

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء إن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت منازلا في 12 إقليما بأنحاء تركيا وإن من بين المعتقلين أجانب.

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام أن السلطات حظرت أو ألغت احتفالات عامة بالعام الجديد في أحياء باي أوغلو وشيشلي وبشيكطاش في وسط اسطنبول لأسباب أمنية.