الرئيس الإيطالي يحل البرلمان

قرر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول، بحل البرلمان الوطني، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتب الرئاسة الإيطالية.

© AP Photo/ Amr Nabil الجامعة العربية ترحّب بقرار البرلمان الإيطالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

موسكو — سبوتنيك . واستقبل ماتاريلا، رئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس الحكومة، قبل اتخاذ القرار.

وذكر مكتب الرئيس الإيطالي القرار يعد آخر خطوة لازمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات جديدة.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني لتحديد موعد الاقتراع المتوقع، الذي من المرجح أن يكون في الرابع من مارس / آذار المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".



