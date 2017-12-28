رسميا... نجم كرة القدم جورج وايا رئيسا لدولة ليبيريا

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في ليبيريا، اليوم الخميس، فوز نجم كرة القدم، جورج وايا بنسبة وصلت إلى 61.5%.

تغلب النجم الحائز على الكرة الذهبية على نائب الرئيس جوزيف بواكاي، بعد فرز 98.1% من إجمالي الأصوات، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وسيخلف بتلك الطريق وايا، الرئيس إيلين جونسون سيرليف، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ عام 1944.