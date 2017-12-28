زاخاروفا: روسيا سترد بالمثل في حال فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، "تعرفون موقفنا التقليدي. نحن مضطرون للرد بالمثل على كل ما يقرره شركائنا من عدوانية بحق روسيا الاتحادية".

وأضافت، "نود التركيز على الخطوات الإيجابية بالمثل كما الردود".

© Sputnik. Alexander Vilf روسيا تفرض قيودا جوابية على الولايات المتحدة في إطار اتفاقية السماء المفتوحة

وأردفت، "ولكن ، للأسف كثيرا ما نرى تلك الخطوات المدمرة للعلاقات الثنائية، التي يقوم بها الزملاء الأمريكيون. ولذلك، لم يتم إلغاء هذه التدابير الجوابية بالمثل".

مع ذلك لفتت زاخاروفا ،إلى أن روسيا تنطلق من حقيقة أن يجب أن تبدأ لدى الزملاء فترة العودة إلى التنوير [الوعي] عندما سيدركون أن التفاعل مع روسيا في جميع الاتجاهات هو في مصلحتهم".

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب تمر الآن بمرحلة صعبة، لم تُشهد منذ انتهاء الحرب الباردة وإنهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت في وثيقة استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، التي نشرت على موقع البيت الأبيض، 18 كانون الأول/ديسمبر 2017، أن أهم ثلاثة مخاطر لأمنها القومي، هي طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي. كما تعتزم الولايات المتحدة تعزيز قدراتها الدفاعية "في الجناح الشرقي للناتو" ومساعدة حلفائها لحماية أنفسهم، وذلك بحسب استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.