جمهورية دونيتسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف قريتين لها

29 ديسمبر/كانون الأول - "سبوتنيك": أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت النار على قريتين، تابعتين للجمهورية .

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن أن تبادل الأسرى يتم غدا وقال المتحدث باسم قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، للصحفيين: "إن الجانب الأوكراني، على الرغم من الاتفاقات بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، قصف في الساعة 22:10، قرية سبارتاك بقاذفات مضادة للدبابات، وأطلق النار في الساعة 22.15، على قرية أوزريانوفكا، مستخدما قاذفات القنابل الأوتوماتيكية والأسلحة الخفيفة. ونلفت اهتمام بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية".

وكان المشاركون في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا، اتفقوا في وقت سابق، على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد.

© AFP 2017/ DOD شامانوف: تزويد واشنطن أوكرانيا بصواريخ "جافلين" يؤدي لاستخدامها ضد دونيتسك ولوغانسك يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/إبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.