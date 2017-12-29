بريطانيا: اتهام شخصين بالإعداد لعمليات إرهابية

وجهت الشرطة البريطانية، أمس الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول، اتهامات بالإرهاب لشخصين، للاشتباه في إعدادهم لعمليات إرهابية.

© Sputnik. Guillaume Baker الاستخبارات الفرنسية تحتجز اثنين مشتبه بهما في الإعداد لهجمات إرهابية

ونقلت وكالة "رويترز" عن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها وجهت اتهامات بالإرهاب لرجلين بعد التحريات التي أجرتها، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت شركة مكافحة الإرهاب في نورث إيست إن الرجلين، وعمر أحدهما 22 عاما والآخر 31 عاما، كانا ضمن أربعة احتجزوا بعد مداهمات جرت يوم 19 ديسمبر / كانون الأول في ديربيشير وساوث يوركشير.

وقالت الشرطة إن المتهمين سيمثلان أمام القضاة في وستمنستر‭‭‬ ،الجمعة 29 ديسمبر كانون الأول.

وذكرت الشرطة أنه ما زال هناك رجل آخر رهن الاحتجاز بينما جرى الإفراج عن رابع الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إنه تم استجواب الأربعة للاشتباه في تنفيذهم أعمالا إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها.