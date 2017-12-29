كازاخستان تقر تعديلات مثيرة للجدل على قانون الإعلام

ووقع رئيس البلاد نور سلطان نازارباييف (77 عاما) التعديلات "التي تهدف لتحسين التشريعات المتعلقة بقضايا المعلومات والاتصالات".
ووفقا لـ"فرانس برس"، من بين التغييرات التي اقلقت الصحفيين وناشطي الحريات المدنية تعديل يطالب المواقع الإخبارية بالتعريف عن المستخدمين الذين يضعون التعليقات تحت المقالات والاحتفاظ ببياناتهم لمدة 3 أشهر.
ووصفت منظمة الحقوق الإعلامية "آديل سوز" في كازاخستان هذا الشهر التشريع الجديد بأنه "قانون لحماية المسؤولين الفاسدين"، ويجعل وسائل الإعلام "عاجزة أمام الاتهامات التي لا أساس لها".
يذكر أن حكومة كازاخستان قد أشركت الصحفيين والناشطين المدنيين في النقاشات حول القانون، إلا أنها في النهاية تجاهلت الاعتراضات الرئيسية.
وأقر القانون في وقت سابق في البرلمان الكازاخستاني المؤلف من مجلسين.
ويحكم نازارباييف كازاخستان بوجود معارضة محدودة منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.
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