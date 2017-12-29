كازاخستان تقر تعديلات مثيرة للجدل على قانون الإعلام

أقرت كازاخستان، أمس الخميس، مجموعة من التعديلات المثيرة للجدل على قانون الإعلام رغم المخاوف من أن تحد التشريعات الجديدة في شكل أكبر من حرية التعبير في هذا البلد في آسيا الوسطى.

ووقع رئيس البلاد نور سلطان نازارباييف (77 عاما) التعديلات "التي تهدف لتحسين التشريعات المتعلقة بقضايا المعلومات والاتصالات".

ووفقا لـ"فرانس برس"، من بين التغييرات التي اقلقت الصحفيين وناشطي الحريات المدنية تعديل يطالب المواقع الإخبارية بالتعريف عن المستخدمين الذين يضعون التعليقات تحت المقالات والاحتفاظ ببياناتهم لمدة 3 أشهر.

© Sputnik. Aleksey Babushkin كازاخستان تستبدل أبجديتها الكازاخية بأحرف لاتينية بحلول عام 2025

وهناك تعديل آخر مثير للجدل يجبر الصحفيين على أخذ الموافقة من الأشخاص الذين يذكرون معلومات عنهم في مقالاتهم قد تكون مصنفة "شخصية أو عائلية أو صحية أو مصرفية أو تجارية وأسرار أخرى محمية بموجب القانون".

ووصفت منظمة الحقوق الإعلامية "آديل سوز" في كازاخستان هذا الشهر التشريع الجديد بأنه "قانون لحماية المسؤولين الفاسدين"، ويجعل وسائل الإعلام "عاجزة أمام الاتهامات التي لا أساس لها".

يذكر أن حكومة كازاخستان قد أشركت الصحفيين والناشطين المدنيين في النقاشات حول القانون، إلا أنها في النهاية تجاهلت الاعتراضات الرئيسية.

وأقر القانون في وقت سابق في البرلمان الكازاخستاني المؤلف من مجلسين.

ويحكم نازارباييف كازاخستان بوجود معارضة محدودة منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.