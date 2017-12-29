رئيس مالي يقبل استقالة الحكومة

قبل رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، استقالة رئيس الحكومة عبد الله إدريس مايجا.

موسكو — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مالي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الرئيس بوبكر قبل استقالة رئيس الحكومة إدريس مايجا.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إنه ليست هناك أسباب واضحة لاستقالة الحكومة، لكن الرئيس ربما يريد حكومة قادرة على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي تم تأجيلها عدة مرات".

ويعتبر عبد الله إدريس مايجا رابع رئيس وزراء في مالي منذ تولي الرئيس الحالي السلطة.

وتفيد مصادر مقربة من الرئاسة بأن الأمين العام للرئاسة، سوميلو بوبي ميقا، هو أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، في حين أنه من المتوقع أن يشغل رئيس الوزراء المستقيل مايجا منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية.