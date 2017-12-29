هل ينجح نجم كرة القدم جورج ويا في القضاء على الفساد في ليبيريا

إذ يتوقع أنصاره تحقيقه لإنجازات ملموسة على الرغم من الاقتصاد المتداعي وتلاشي الدعم من مانحين، حسب "رويترز".
واستقبل المئات من المؤيدين المتحمسين ويا لدى وصوله إلى مقر الحزب، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول.
H.E., cher Emmanuel, je suis honoré de rejoindre une nouvelle génération de chefs d'État. Nous avons beaucoup à faire ensemble afin d'accélérer la construction de l'Afrique de demain. https://t.co/piFKIuxjgj— George Weah (@GeorgeWeahOff) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وانتظر الكثيرون منهم أكثر من عقد منذ محاولته الفاشلة السابقة للفوز بالرئاسة في ،2005 ليروا الرجل الذي يرون أنه يعبر عنهم يتقلد السلطة، حسب "رويترز".
Je félicite @GeorgeWeahOff, nouveau Président élu du Liberia, pays frère du Sénégal. Plein succès dans vos nouvelles fonctions cher collègue.— Macky SALL (@Macky_Sall) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
ولعب ويا لأندية ميلانو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.
PICTURES OF THE WEEK (23-29 December) #AFPhttps://t.co/Zr6p51dtzQ pic.twitter.com/W4IuxFNLCA— AFP Photo (@AFPphoto) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وتعهد ويا (51 عاما) بتشكيل حكومة تشمل الجميع، حسب "رويترز".
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