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23:27 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    جورج ويا

    هل ينجح نجم كرة القدم جورج ويا في القضاء على الفساد في ليبيريا

    © REUTERS/ THIERRY GOUEGNON
    العالم
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    يواجه نجم الكرة السابق جورج ويا ضغوطا بعد أن فاز بأغلبية كبيرة من الأصوات برئاسة ليبيريا.

    إذ يتوقع أنصاره تحقيقه لإنجازات ملموسة على الرغم من الاقتصاد المتداعي وتلاشي الدعم من مانحين، حسب "رويترز".

    واستقبل المئات من المؤيدين المتحمسين ويا لدى وصوله إلى مقر الحزب، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول.

    ​وانتظر الكثيرون منهم أكثر من عقد منذ محاولته الفاشلة السابقة للفوز بالرئاسة في ،2005  ليروا الرجل الذي يرون أنه يعبر عنهم يتقلد السلطة، حسب "رويترز".

    وقالت ديان فباره وهي طالبة في الرابعة والعشرين من عمرها وهي تنتظر وصول ويا، اليوم: "يتوقع الناس الكثير منه… لكننا نعلم أنه سيجعلنا فخورين… لا أظن أنه سيخذلنا".
    نشأ ويا في منطقة كلارا تاون العشوائية في مونروفيا وشق طريقه ليصبح اللاعب الأفريقي الوحيد الذي يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام وكان ذلك عام 1995.

     

    ​ولعب ويا لأندية ميلانو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

     

    وساعدته قصة كفاحه وصعوده من القاع إلى القمة في كسب تأييد الناخبين والاستفادة من السخط الشعبي من حكم ايلين جونسون سيرليف الذي دام 12 عاما.
    وكانت جونسون سيرليف، التي حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 2011 والتي سيخلفها ويا، قد انتقلت بالبلاد من مرحلة الحرب الأهلية التي دارت من عام 1989 إلى عام 2003 لكنها واجهت انتقادات لفشلها في القضاء على فضائح الفساد والفقر المستشري.

     

    ​وتعهد ويا (51 عاما) بتشكيل حكومة تشمل الجميع، حسب "رويترز".

    ولا تزال ليبيريا  بلد تجتاحه الانقسامات على أساس العرق والطبقة والانتماء السياسي لكن معارضين له انتقدوا افتقاره للخبرة السياسية والتعليم.
    واعترف نائب الرئيسة جوزيف بواكاي بهزيمته أمام ويا اليوم وحث أنصاره على تأييد الرئيس المنتخب.

     

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