ترامب يثير الجدل في الشارع الأمريكي بـ"تغريدة الطفل"

"يغرد كالأطفال"، هذا ما وصفت نائبة ديمقراطية، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب تغريدته عن التغير المناخي والاحتباس الحراري.

© AP Photo/ Evan Vucci صحيفة تكشف السر وراء توبيخ ترامب السعودية

وكان ترامب قد نشر يوم الخميس الماضي، تغريدة، علق فيها على الموجة القطبية، التي ضربت الساحل الشرقي في الولايات المتحدة، والتي سجلت درجات الحرارة الأكثر برودة يمكن تسجيلها في أمريكا.

وقال ترامب في تغريدته: "في الشرق يمكن أن تكون ليلة رأس السنة الأكثر برودة، ربما علينا أن نستغل بعضها من الاحتباس الحراري القديم الجيد، الذي يكبد بلدنا لا البلدان الأخرى تريليونات الدولارات للوقاية منه. مبلغ كبير!".

وتضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، موجة قطبية، ووصلت درجات الحرارة فيها لدرجات قياسية، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 29 درجة تحت الصفر، فيما ستكون الليلة الكبيرة غدا في مدينة "نيويورك"، والتي سيطلق عليها "بيغ أبل".

وسبق وأعلن ترامب في أكثر من مرة عن تشككه في علم التغير المناخي من أساسه، وهدد بالانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، وسبق ووصف "الاحتباس الحراري" بانه خدعة تم خلقها لتدير الصناعة الأمريكية.

Instead of tweeting like a child who hates science class, if you're so worried about the cold you could always send your 45M+ followers info about how to find shelter, prevent hypothermia & frost bite, prevent pipes from freezing, protect their pets, etc. https://t.co/HXBotuGZ5f — Kathleen Rice (@RepKathleenRice) December 29, 2017

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من جانبها، قالت النائبة الديمقراطية، كاثلين رايس:

"بدلا من التغريد كالأطفال، الذين يكرهون العلم، إذا كان فعلا مهتم بانخفاض درجات الحرارة، كان عليه أن يرسل لـ45 مليون من متابعيه معلومات عن كيفية التدفئة وحماية جسمهم من انخفاض درجات الحرارة، ومنع الصقيع من تجميد أشيائهم وأنابيبهم، وكيفية حماية حيوانتهم الأليفة".

In 2017, there were about three record high temperatures in the U.S. for every record low temperature. Weather is not the same as climate. The president should be able to understand that. It isn't hard. https://t.co/piwHcvZWbH https://t.co/7EFkR5SmUN — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) December 29, 2017

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فيما قالت النائبة، باميلا جايبال: "في 2017، سجلت الولايات المتحدة 3 أرقام قياسية في انخفاض درجات الحرارة، وعلى الرئيس أن يفهم، ولو أن هذا الأمر صعبا، أن الطقس مختلف تماما عن المناخ".

1: This isn’t how climate change works.



2: We weren’t paying trillions of dollars. You didn’t understand the Paris Agreement in June and you still don’t.



3: Climate Change is real. It is a serious threat to our children. You need people on your team who can explain this to you. https://t.co/SQG9cMGOGe — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) December 29, 2017

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وتوالت بعدها التغريدات المنددة بتغريدة ترامب، التي تم وصفها بـ"الطفولية الجاهلة".