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17:56 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مصنع شركة فولكسفاغن

    "فضيحة الانبعاثات" تلاحق فولكسفاغن... و6 آلاف مالك سيارة يطالبها بالتعويض

    © REUTERS/ Morris Mac Matzen
    العالم
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    طالبت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية من خلال دعوة قضائية في محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية نيابة عن نحو ستة آلاف مالك لسيارات فولكسفاغن، بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لاحقت الشركة في الآونة الأخيرة.

    مصنع شركة فولكسفاغن
    © REUTERS/ Morris Mac Matzen
    "فولكسفاغن" تستدعي 4.86 مليون سيارة لمشكلة تقنية
    وذكرت "رويترز" أن المؤسسة قالت إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 بالمئة من سعر بيع التجزئة الأولي للسيارات المعنية وإنها مع شركات التأمين التي تدعم الدعوى القضائية تريد منح أصحاب السيارات في سويسرا إمكانية الحفاظ على حقوقهم دون أي مخاطر مالية.

    وأضافت المؤسسة في بيان أمس الجمعة أن "السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية. وبسبب التلاعب في نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها في السوق الثانوية".

    وقالت فولكسفاغن إنها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها لكنها لا ترى أساسا للقضية حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سيارات فولكسفاغن في السوق السويسرية.

    وقالت الشركة "ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا. لكننا لا نرى أي أساس قانوني للقضايا المتصلة بقضية الديزل".

    وذكرت فولكسفاغن أنها أدخلت تعديلات على 98 بالمئة من 173 ألف سيارة في سويسرا دون فرض أي تكاليف على أصحابها.

    وقالت شركة "إيه.إم.إيه.جي" التي تستورد السيارات في سويسرا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها لا تفهم سبب رفع مؤسسة حماية المستهلك دعوى قضائية لأن أسعار السوق الثانوية لسيارات الديزل الخاصة بفولكسفاغن ظلت بنفس المستوى بل وأعلى من السيارات الأخرى المنافسة.

    وأضافت أنها لم تتصرف بنية خداع المستهلكين.

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    الكلمات الدلالية:
    فضيحة الانبعاثات, أخبار الاقتصاد الأوروبي, فولكسفاغن, ألمانيا, سويسرا
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