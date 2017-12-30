خطة أمريكية إسرائيلية من أربعة محاور لمواجهة "سياسات إيران"

وضع الجانبان الأمريكي والإسرائيلي، خطة تقوم على التعاون بينهما لمواجهة السياسات الإيرانية.

وتم توقيع الاتفاق في البيت الأبيض، يوم 12 ديسمبر، من طرف مستشار الأمن القومي الأمريكي، إتش آر مكماستر، ونظيره الإسرائيلي مائير بن شابات.

ووفقا لما نشره موقع "أكسيوس"، ونص الاتفاق على التعامل مع مختلف جوانب التهديد الإيراني، على أربعة محاور.

المحور الأول، يتم العمل من خلاله على الأنشطة الاستخبارية المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

المحور الثاني، سيكون بشأن إيجاد أساليب لمكافحة النشاط الإيراني في سوريا، والدعم الإيراني لحزب الله.

المحور الثالث، سيكون متعلقا بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية والخطط الإيرانية لإقامة برنامج فرعي مماثل في سوريا ولبنان.

أما المحور الأخير، ستقتصر المهام من خلاله على الاستعداد والتجهيز لأي تصعيد محتمل من طرف إيران وحزب الله.