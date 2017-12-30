اليونان توافق على لجوء عسكري تركي متهم بالاشتراك في الانقلاب ضد أردوغان

وفر 8 أتراك بمروحيتهم إلى اليونان ليلة الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، حسب أ ف ب.

وأشار مصدر قضائي اليوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول إلى أن القرار جاء بسبب أن حياة العسكري التركي ستكون معرضة للخطر في حال تم ترحيله إلى تركيا.

وأفاد المصدر نفسه أن العسكري منح اللجوء من قبل سلطة اللجوء المستقلة التي اعتبرت أن تركيا تنتهك بشكل منتظم حقوق الإنسان منذ الانقلاب الفاشل.

واستندت سلطة اللجوء إلى تقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان ومن مجلس أوروبا، حسب أ ف ب.

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وقال القضاة إن ليس هناك أي دليل على مشاركة مساعد الطيار في محاولة الانقلاب وحتى أنه لم يكن يعرف وجهة المروحية الأخيرة عندما غادر تركيا.

ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن العسكريين السبعة الآخرين في الأسابيع القادمة، حسب أ ف ب.

وكان هذا العسكري مساعد طيار المروحية التي استخدمها العسكريون الثمانية للهروب من تركيا في 16 يوليو/ تموز والتي هبطت في ألكسندروبولي، وهي مدينة يونانية تقع على الحدود مع تركيا.