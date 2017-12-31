ميركل: الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي حاسم في السنوات القادمة

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن مسألة الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي ستكون الأهم في السنوات المقبلة، ألمانيا وفرنسا ترغبان في العمل معا لجعل أوروبا "صالحة للمستقبل".

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko ميركل وماكرون: لا بدائل عن التسوية السلمية في أوكرانيا

برلين — سبوتنيك . وجاء في نص رسالة رئيسة الحكومة الألمانية بمناسبة السنة الجديدة، الذي قدمه المكتب الصحفي للصحفيين:

إن مستقبل ألمانيا لا ينفصل عن مستقبل أوروبا، 27 دولة في أوروبا يجب أن تعمل بنشاط أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على وحدة المجتمع، وهذه ستكون قضية حاسمة في السنوات القادمة.

ووفقا لها، "سيجري الحديث عما إذا سوف نكون نحن الأوروبيين متضامنين ونحافظ بثقة في العالم الموضوعي والرقمي، على قيمنا سواء في الداخل والخارج، وهل سنعمل بهذا الشكل من أجل أوروبا عادلة وناجحة اقتصاديا والعمل باستمرار لحماية حدودنا الخارجية، وكذلك أمن المواطنين".

وقالت المستشارة: "إن ألمانيا وفرنسا ترغبان في العمل معا لجعل ذلك ممكنا ولجعل أوروبا صالحة للمستقبل".