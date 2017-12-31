إعلان حكومة جديدة في مالي

أعلن التلفزيون الرسمي في مالي عن أسماء أعضاء حكومة سوميلو بوبيى مايغا، والتي احتفظ فيها أغلب الوزراء بحقائبهم السابقة.

© AFP 2017/ Habibou Kouyate مالي 2017.. إرهاب قاتل وتطلع للمصالحة الوطنية

نواكشوط — سبوتنيك. فبعد ساعات من تعيينه رئيسا للوزراء قدم سوميلو بوبيي مايغا قائمة بأعضاء حكومته، مكونة من 36 وزيرا وكاتب دولة، من بينهم 6 أعضاء جدد لم يسبق لهم ان عينوا في مناصب وزارية، و4 أعضاء عادوا ليشغلوا مناصب وزارية، فيما تبادل وزيران حقائبهما الوزارية مع عضوين آخرين في الحكومة.

ومن بين الوزراء الجدد، وزيرة حقوق الإنسان خديجة سنغاري كوليبالي، وزير التنمية المحلية سومانا موري كوليبالي، وزير النقل مولاي أحمد بوبكر، وزير الرياضة جان كلود سيديبي، ووزير الإسكان وتخطيط المدن تشيك سيديا سيسوكو، ووزير الثروة الحيوانية كين روكيا ماغيوراغا.

ولا تزال نسبة الـ 30 في المائة المخصصة للنساء في المناصب الوزارية غير مطبقة، حيث لا تضم هذه الحكومة سوى 9 نساء من بين 36 عضوا.

وشغل منصب وزير الدفاع تينان كوليبالي، فيما عين ثيمان هوبيرت وزيرا للشؤون الخارجية، وأصبح بوبو سيسي وزيرا للاقتصاد والمالية، وحميدو يونسه مايغا وزيرا للعدل.

وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد عيّن وزير الدفاع السابق سوميلو بوبيى مايغا رئيسا للوزراء ليحل محل عبد الله أدريسا مايغا، الذي تولى منصبه منذ نيسان/ أبريل الماضي.