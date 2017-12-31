تسجيل
13:26 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    أمطار القدس

    حزب الليكود يصوت اليوم على قرار ضم القدس والضفة الغربية لإسرائيل

    © REUTERS/ AMMAR AWAD
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يصوت حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء اليوم الأحد، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى إسرائيل.

    اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات على قرار دونالد ترامب حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Mohamad Torokman
    أردوغان والبابا فرنسيس يبحثان مشكلة القدس هاتفيا
    القدس — سبوتنيك. وسيجتمع المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو للتصويت على المشروع، ليتم تمريره للتصويت عليه كقانون في الكنيست خلال المرحلة المقبلة.

    وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان في وقت سابق "خمسون عاما مرت منذ أن حررنا مناطق الوطن في يهودا والسامرة وأيضا في القدس عاصمتنا، أنا اليوم أدعو كافة أعضاء وعضوات الليكود، تعالوا إلى الاجتماع الهام جدا الذي سينعقد بعون الله في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، في هذه الجلسة سنصوت لصالح البناء الحر في جميع يهودا والسامرة وفي كل أجزاء القدس عاصمتنا، وأيضا لتصوتوا لصالح فرض القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة على نحو يتيح للسكان اليهود القاطنين هناك التمتع  في ظل القانون الإسرائيلي ولا أن يعيشوا تحت تشريعات تاريخية لم تعد ذات صلة".

    وجاءت هذه الدعوات من قادة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي تعني مزيدا من ضم الأراضي الفلسطينية لصالح إسرائيل.

    وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه "تم جمع تسعمئة توقيع من أعضاء حزب الليكود على طرح الاقتراح على جدول الأعمال، ورجحت أن يتسبب القرار في إحراج نتنياهو في ضوء مطالبة الإدارة الأمريكية له بكبح جماح ردود الفعل بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل". 

    وينعقد المؤتمر تحت شعار "هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ" وذلك في إشارة إلى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إظهار الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات فساد وتلقي منافع غير قانونية بينها تزويده بالسيجار بشكل منتظم على مدار سنوات من رجال أعمال.

    انظر أيضا:

    غواتيمالا تؤكد عزمها على نقل سفارتها إلى القدس
    بنما تنفي نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس
    رشق مركبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالحجارة والمولوتوف شرق القدس
    أردوغان يعلن قرارا سياسيا بشأن القدس الشرقية
    6 وزارء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس
    الكلمات الدلالية:
    الضفة الغربية, إسرائيل, تصويت, حزب الليكود, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, القدس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ولاية ماهاراشترا، الهند
    دول لا تحتفل برأس السنة يوم 1 يناير
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك