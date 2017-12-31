الشرطة الألمانية تسمح باستئناف حركة بعض القطارات في محطة ببرلين

أعلنت الشرطة الفيدرالية الألمانية، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، أنها سمحت باستئناف حركة قطارات المسافات الطويلة في محطة مترو "حديقة حيوان" بالعاصمة برلين.

وكانت أعمدة الدخان قد تصاعدت من المحطة، ما دفع الشرطة إلى إغلاقها وإجلاء الأشخاص الموجودين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم إدارة الإطفاء لمحطة قوله إنه تم إجلاء 15 شخصا من على رصيف المحطة، الذي امتلأ بالدخان كما يعالج شخص من جروح طفيفة.

وقام رجال الإطفاء بإخماد حريق تسبب في تصاعد كميات ضخمة من الدخان، ولكن حركة القطارات المحلية مازالت متوقفة.