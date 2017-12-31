نتنياهو وبوتين يتبادلان التهنئة بالعام الجديد ويؤكدان على العلاقات المتميزة بين البلدين

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، في برقية التهنئة التي نشرها ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، "عشية حلول العام الجديد، أهنئ الرئيس بوتين على العلاقات المتميزة التي تسود بين إسرائيل وروسيا وأتمنى لجميع المواطنين الروس عاما سعيدا.. وسنوفيم غودام [عام سعيد]".

من جانبه أرسل الرئيس بوتين برقية تهنئة لنتنياهو أكد فيها على الطابع الودي والبنّاء الذي يطغى على العلاقات الروسية الإسرائيلية.

وشدد الرئيس الروسي، بحسب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، على أنه يسعى دوماً لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة الصعد السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية وعلى صعدة أخرى، كما أكد بوتين على أنه يريد تعزيز الشراكة بين البلدين بهدف ضمان الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.