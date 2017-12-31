الاتحاد الدولي للصحفيين يكشف عدد قتلى الصحفيين في 2017

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أن عدد الصحفيين القتلى في 2017 تراجع إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ عشرة أعوام.

وأوضح الاتحاد اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول أن عدد هؤلاء الصحفيين وصل في العام الحالي إلى 81 مراسلا وموظفا إعلاميا قُتِلُوا خلال عمليات اغتيال أو في تبادل لإطلاق النار، حسب دويتش فيلله.

وقال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد: "نحن نرحب بحقيقة أن العام الحالي كان العام الأقل فتكا للصحفيين القتلى منذ عقد".

وأضاف أن "جرائم القتل في سوريا والمكسيك والهند لا تزال تسير في مستوى مروع.

© Sputnik. Shahnevaz Khan ميانمار تمدد حبس صحفيين من "رويترز"

وأشار بيلانجر إلى مقتل المزيد من الصحفيات، ووصلت نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين إلى أكثر من 90%، وانتشرت الرقابة الذاتية على نحو واسع وزاد عدد الصحفيين المودعين في السجن مقارنة بالأعوام الماضية"، حسب دويتش فيلله.

وتصدرت المكسيك قائمة الدول ذات العدد الأكبر من جرائم القتل بحق الصحفيين في العام الحالي برصيد 13 صحفيا ومراسلا تلتها أفغانستان برصيد 11 قتيلا ثم العراق 11 قتيلا أيضا ثم سوريا 10، كما لقي خمسة صحفيين في أوروبا حتفهم هذا العام.

وقد وصل عدد الصحفيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 93 صحفيا، حسب دويتش فيلله.