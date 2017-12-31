احتفالات العام الجديد تتحدى ثاني أكثر الليالي برودة في التاريخ

بدأ مئات الآلاف من المحتفلين في التجمع في تايمز سكوير بمدينة نيويورك اليوم الأحد لمشاهدة سقوط كرة ليلة رأس السنة البلورية الضخمة إيذانا ببدء عام جديد، غير عابئين بالبرد القارس وعملية أمنية لم يسبق لها مثيل.

© Sputnik. Daoud Abu Kas انطلاق احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

وذكر موقع "أكوويذر" للتنبؤات الجوية، أنه من المتوقع انخفاض درجة الحرارة في وسط مانهاتن إلى نحو 12 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأخيرة من 2017.

وإذا صحت هذه التنبؤات ستتساوي ليلة رأس سنة 2017 مع سنة 1962 كثاني أبرد ليلة رأس سنة في التاريخ.

وكانت أبرد ليلة رأس سنة من نصيب سنة 1917 عندما هبطت درجات الحرارة في تايمز سكوير إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.

وتتوقع الشرطة توافد نحو مليوني شخص تقريبا على محيط تايمز سكوير بشكل عام، وهو تقريبا نفس العدد الذي حضر العام الماضي عندما سجلت درجة الحرارة سبع درجات مئوية.

وسيتواجد آلاف من رجال الشرطة في المكان بعضهم مدجج بالسلاح وبعضهم في ملابس مدنية، حيث يعد هذا الانتشار جزءا من خطة لتعزيز الأمن بعد سلسلة من الهجمات في المدينة وفي شتى أنحاء العالم وصفتها السلطات بأنها إرهابية.