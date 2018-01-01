إنذار من الأمين العام للأمم المتحدة للعالم في العام الجديد

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى العالم بمناسبة العام الجديد.

واختار غوتيريش أن تكون رسالته عبارة عن إنذار للعالم بشأن "التحديات الجسيمة من استمرار وتفاقم النزاعات إلى تغير المناخ وازدياد انعدام المساواة".





وقال غوتيريش في رسالته المصورة، ونشرها مركز أنباء الأمم المتحدة: "عندما توليت منصبي قبل عام، دعوت إلى تحقيق السلام في عام 2017. ولكن للأسف رأينا العالم ينكفئ إلى الوراء".

وتابع: "في يوم رأس السنة لعام 2018، لا أوجه نداء، بل أوجه إنذارا- إنذارا قويا لعالمنا".





وأضاف: "تفاقمت النزاعات وظهرت أخطار جديدة. وبلغت مؤشرات القلق العالمي بشأن الأسلحة النووية أعلى درجاتها منذ الحرب الباردة. أما تغير المناخ، فيتسارع بوتيرة تفوق وتيرة جهودنا في هذا المجال. وتتزايد أوجه عدم المساواة. كما

نشهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. والنزعات القومية وكراهية الأجانب في تصاعد".





وفي رسالته دعا الأمين العام، إلى الاتحاد مؤكدا قناعته بأن ذلك سيتيح إمكانية بناء عالم أكثر أمنا وأمانا وتسوية النزاعات والتغلب على الكراهية والدفاع عن القيم المشتركة.