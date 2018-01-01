ترامب يهنئ أعداءه بالعام الجديد

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:

في الوقت الذي تنمو فيه بلادنا بسرعة وتصبح أقوى وأكثر تطورًا، أتمنى عامًا سعيدًا لكل أصدقائي ومؤيديّ وأعدائي وكارهيّني، بل وحتى وسائل الإعلام غير الأمينة التي تبث الأخبار المفبركة، وأتمنى أن ينعموا بالصحة في 2018 الذي سيكون عامًا عظيمًا لأمريكا.

وكان ترامب في تغريدة سابقة قد تعرض لإيران، حيث هاجم الحكومة الإيرانية، واصفًا إياها بأنها "الداعم الأول للإرهاب في العالم، باَلإضافة إلى ارتكابها للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان بصفة مستمرة، خاصة بعد أن قطعت اتصالات الإنترنت، لعرقلة مسيرة التظاهرات السلمية.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي راح ضحيته شرطى وإصيب خمسة آخرون، في ولاية كولورادو، أمس الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول 2017.

وقتل شرطي أمريكي وأصيب خمسة آخرون، في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بينما أطلقت الشرطة النار على المشتبه فيه، وأردته قتيلا.