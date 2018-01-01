الأمير فيليب يمازح رجلا ملتحيا:هل هذا إرهابي

مازح الأمير فيليب مونتباتن، زوج الملكة إليزابيث، رجلا ذو لحية أنه إرهابي، وذلك عشية الاحتفالات برأس السنة.

© AFP 2017/ Pool/ Jonathan Utz قصر بكنغهام ينشر لوحة جديدة للأمير فيليب

وذكر موقع مترو البريطاني أن الأمير فيليب رأى رجلا ملتحيًا، خلال مراسم استقبال الأمير للجماهير المحتفلة بالعام الجديد، أمام قصر ساندرينجهام، فأشار إلى الرجل وتساءل:

هل هذا الرجل إرهابي؟

يذكر أن الأمير فيليب، البالغ من العمر 96 عامًا، قد طرح تساؤله المثير للجدل بينما كان يصطحب عدد من أفراد العائلة المالكة إلى كنيسة نورفولك، فظهر له رجل طويل ذو لحية مميزة لفتت انتباه الأمير، ما جعله يطرح سؤاله، الذي نقله أحد الحراس الشخصيين للأمير فيليب.

في الوقت ذاته رجح الحراس الشخصي أن الأمير لم يقصد أي إهانة للرجل الملتحي، وقال إنه متأكد من الأمير قال ذلك كنوع من المزاح، خاصة وأن الرجل سمع سؤال الأمير وانفجر في الضحك.

وكانت الملكة إليزابيث قد أشادت في خطاب عيد الميلاد بقوة ومرونة مدينتي لندن ومانشستر بعد "الهجمات المفزعة"، وقالت إن "الهوية القوية" للعاصمة ومانشستر الواقعة شمالي انجلترا تجلت بعد الهجمات التي شنها متشددون وأيضا بعد حريق مدمر أتى على برج جرينفل السكني في لندن، حسب "رويترز".