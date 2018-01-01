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    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017

    "الشاباك" الإسرائيلي يعتقل خلية تابعة لحركة "حماس" بالضفة الغربية

    © AP Photo/ Adel Hana
    العالم
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    كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بالتعاون مع الجيش عن اعتقاله خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن اعتقاله خلية مكونة من خمسة فلسطينيين قال إنهم ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

    الشرطة الإسرائيلية
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    "الشاباك" يعتقل مواطنين عرب بتهمة التخطيط لعمليات في إسرائيل
    القدس — سبوتنيك. وجاء في بيان لجهاز "الشاباك" تم نشره اليوم الإثنين، "اتضح خلال التحقيق الذي جرى بأن العنصر الذي وقف وراء أعمال الخلية الإرهابية هو المدعو عبدالله عرار، وهو إرهابي ينتمي لحماس كان متورطا سابقا في اختطاف وقتل المواطن الإسرائيلي ساسون نوريئيل، عام 2005 حيث تم طرده إلى قطاع غزة في إطار صفقة شاليط ومنذئذ عاد إلى أنشطته الإرهابية".

    وتابع البيان بالقول "ووفقا للشبهات أوعز عبد الله عرار للمدعو علاء سليم وهو من سكان قرية جبع، قضاء رام الله بتشكيل خلية إرهابية وبشراء بندقية من طراز أم-16 بهدف تنفيذ عملية إرهابية في أسرع وقت ممكن كما حول له أموالا من أجل القيام بذلك. ثم توجه علاء سليم إلى المدعو ريان توام وهو أيضا من سكان قرية جبع في قضاء رام الله طالبا إياه بأن يساعده في شراء بندقية أم-16 وحول له من أجل ذلك آلاف الشواكل. كما توجه علاء سليم إلى المدعو شحادة توام وطلب منه أن يساعده في تجنيد أفراد للخلية المذكورة. وتوجه شحادة توام إلى المدعو محمود أبو عرقوب الذي ينتمي لحماس وهو من سكان بلدة الرام وجنده لتلك الخلية".

     وأكد البيان على أن "التحقيق يجري بالتنسيق مع النيابة العسكرية التي تدرس مواد التحقيق قبيل القيام بتقديم لوائح اتهام بحق المشتبه بهم".

    ويقول مسؤول كبير في الشاباك، "برزت في الآونة الأخيرة رغبة كبيرة من قبل قيادة حماس بقطاع غزة في تنفيذ عمليات إرهابية من خلال عناصر الحركة المتواجدين في يهودا والسامرة. ستواصل الأجهزة الأمنية العمل بكل حزم وإصرار على إحباط الجهود التي تبذلها حماس من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل وتوضح بأن حماس تتحمل المسؤولية عن أي عملية إرهابية سيتم تنفيذها بتعليمات منها".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار حركة حماس, اعتقال خلية حماس, الشاباك, الضفة الغربية
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