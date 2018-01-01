ترامب: إيران فشلت على كل المستويات وحان وقت التغيير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، إنه قد حان وقت التغيير في إيران.

وكتب ترامب على "تويتر" يقول "إيران تفشل على كل المستويات، على الرغم من الاتفاق البشع الذي أبرمته معها إدارة الرئيس باراك أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى وعلى رأسهم أمريكا في عام 2015.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

​وأضاف "الشعب الإيراني العظيم كان مقموعا لعدة سنوات. فهم جوعى للطعام والحرية. بجانب حقوق الإنسان، ثروة إيران تسرق. حان وقت التغيير".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 12، في حين اعتقل المئات.