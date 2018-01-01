العثور على أثر لختم "حاكم القدس" يعود لـ 2700 سنة مضت

ويصور أثر الختم، وهو في حجم عملة صغيرة، رجلا واقفا في مواجهة آخر وكأنه يقف أمام المرآة ويرتدي الاثنان ثيابا مقلمة تصل إلى الركبتين. وعثر على القطعة الفخارية قرب ساحة الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس.
ونقل بيان لسلطة الآثار عن عالمة الآثار شلوميت وكسلر "يدعم هذا المذكور في العهد القديم عن وجود حاكم للمدينة في القدس قبل 2700 سنة".
يأتي إعلان سلطة الآثار الإسرائيلية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار جعله يحيد عن سياسة الولايات المتحدة المتبعة منذ عشرات السنين بشأن وضع المدينة وأثار احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.
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