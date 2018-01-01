البابا فرنسيس في اليوم العالمي للسلام: لا تمحوا آمال المهاجرين

وصف البابا فرنسيس المهاجرين واللاجئين اليوم الاثنين بأنهم "الأكثر ضعفا واحتياجا" في العالم مستغلا خطابه التقليدي بمناسبة العام الجديد "لمنح صوت" لأناس حث زعماء العالم على توفير العون لهم.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI البابا في رسالة نهاية العام: 2017 سنة الحروب والأكاذيب والظلم

وقال البابا لنحو 40 ألفا احتشدوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، أنه اختار مأزق المهاجرين واللاجئين شعارا لليوم العالمي للسلام الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال "من أجل هذا السلام، الذي هو حق لكل فرد، كثير منهم على استعداد للمخاطرة بحياته في رحلة غالبا ما تكون طويلة وخطيرة. هم على استعداد لمواجهة الإجهاد والمعاناة".

وأضاف "رجاء دعونا لا نمح الأمل من قلوبهم… دعونا لا نخنق آمالهم للسلام!"

وقضية اللاجئين هي الأبرز سياسيا على مستوى العالم. ومنذ توليه البابوية ركز البابا على الدفاع عنهم.

وقال "من الضروري أن يكون هناك التزام لدى الجميع، بما في ذلك المؤسسات المدنية والمنظمات المعنية بالتعليم والشؤون الاجتماعية والكنسية، من أجل ضمان مستقبل آمن للاجئين والمهاجرين وكل فرد".