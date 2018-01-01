البابا فرنسيس في اليوم العالمي للسلام: لا تمحوا آمال المهاجرين

وقال "من أجل هذا السلام، الذي هو حق لكل فرد، كثير منهم على استعداد للمخاطرة بحياته في رحلة غالبا ما تكون طويلة وخطيرة. هم على استعداد لمواجهة الإجهاد والمعاناة".
وأضاف "رجاء دعونا لا نمح الأمل من قلوبهم… دعونا لا نخنق آمالهم للسلام!"
وقضية اللاجئين هي الأبرز سياسيا على مستوى العالم. ومنذ توليه البابوية ركز البابا على الدفاع عنهم.
وقال "من الضروري أن يكون هناك التزام لدى الجميع، بما في ذلك المؤسسات المدنية والمنظمات المعنية بالتعليم والشؤون الاجتماعية والكنسية، من أجل ضمان مستقبل آمن للاجئين والمهاجرين وكل فرد".
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