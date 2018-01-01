كوريا الجنوبية ترحب بقرار رياضي محتمل من كيم جونغ أون

نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، قوله إن سول ترحب بالكلمة التي ألقاها كيم جونج أون بمناسبة العام الجديد وتحدث خلالها عن احتمال إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وهدد كيم جونغ أون الولايات المتحدة اليوم الاثنين، بوجود زر إطلاق القنبلة النووية على مكتبه ليكون جاهزا للاستخدام في أي وقت.

وأكد جونغ أون أنه "منفتح على الحوار" مع سول، وقد يرسل بعثة إلى الأولمبياد الشتوي في إطار جهود للحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، باك سو هيون، إن الجنوب يأمل في أن تجري الكوريتان محادثات للتوصل إلى حل سلمي للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.