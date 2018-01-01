ألمانيا قلقة إزاء مقتل محتجين في إيران وتدعو لاحترام حقوق المتظاهرين

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل، اليوم الاثنين 1 ديسمبر/ كانون الثاني، الحكومة الإيرانية إلى احترام حق المحتجين في التجمع والتعبير عن الرأي.

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON ترامب: إيران فشلت على كل المستويات وحان وقت التغيير

كما طالب الوزير الألماني جميع الأطراف في إيران بالإحجام عن العنف، عقب المواجهات في الأيام الأخيرة.

وأعرب غابرييل عن قلقه بشأن مقتل محتجين في إيران، وناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها.

وقال الوزير "نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بسلمية، بعد المواجهات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ينبغي لجميع الأطراف الإحجام عن الأعمال العنيفة".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 12، في حين اعتقل المئات.



