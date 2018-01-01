انقطاع الكهرباء عن 65 ألف منزل في غرب فرنسا

قالت شركة إنيدي التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا إن العاصفة الثلجية (كارمن) قطعت الكهرباء عن المنازل.

وأفادت الشركة أن العاصة فتسببت فى قطع الكهرباء عن نحو 65 ألف منزل في منطقة بريتاني بغربي فرنسا.

وقال بيان للشركة أنها بعث 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مناطق على الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي جنوبي بريتاني عند مستوى التحذير البرتقالي لكنها خفضت مستوى الخطر في معظم مناطق غرب فرنسا.

© Sputnik. Виталий Белоусов فرنسا تسمح للأمن الخاص بحمل السلاح وضربت رياح سرعتها تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي في منتصف ساعات الظهيرة لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

وتنتج فرنسا ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.

وحدث انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا في يوليو/ تموز 2015 بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.