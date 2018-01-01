مفاجأة أمريكية في حطام الطائرة الكوستاريكية

قال حاخام وأحد أقارب ركاب طائرة تحطمت في كوستاريكا إن أسرة من 5 أفراد تقيم في نيويورك كانت على متن الطائرة الكوستاريكية المحطمة.

وقد تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها في منتجع شهير يوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسب رويترز.

ولقي كل ركاب الطائرة وعددهم 12 شخصا حتفهم في الحادث.

وقالت حكومة كوستاريكا إن 10 أمريكيين وطيارين محليين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان، في منطقة جبلية قبالة بلدة بونتا إيسليتا الساحلية.

© AP Photo/ Sergei Grits عصفور يجبر طائرة على العودة إلى المطار في الولايات المتحدة وبين القتلى أسرة شتاينبرج المؤلفة من زوجين وثلاثة أبناء.

وقالت تمارا شتاينبرج جاكوبسن شقيقة الأب، بروس شتاينبرج، على فيسبوك "نحن في صدمة تامة ولا نصدق (ما حدث) حتى الآن".، حسب رويترز.

وحدد الحاخام جوناثان بليك أسماء أفراد الأسرة وقال إنها تتألف من بروس وإيرين شتاينبرج والأبناء وليام وزاكاري وماثيو.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن كل ركاب الطائرة ال10 أمريكيون.

وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.