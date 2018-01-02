وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 91 مسلحا بينهم قيادات بتنظيم "داعش" شمال وشرق البلاد

كابول- سبوتنيك. قتل 91 مسلحا بينهم قيادات داعش في عمليات أمنية في مطلع العام الجديد شمال وشرق أفغانستان.

وقال وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، " دشنت القوات الأفغانية العام الميلادي الجديد بعملية أمنية خاطفة ضد إرهابيي تنظيم داعش في شمال وشرق البلاد قتل على أثره 91 داعشيا بينهم عدة قياديين وأصيب العشرات".

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية منذ أيام أن ما يقرب من 50 مسلحا منتمين إلى تنظيم " داعش الإرهابي " قتلوا في العمليات الأخيرة التي قامت بها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في إقليم ننجارها شرقي البلاد، حسب واس.

يذكر أن إقليم ننجارهار كان من بين الأقاليم الهادئة نسبيا فى شرق افغانستان، ولكن الوضع الأمنى فى الإقليم بدأ يتدهور خلال السنوات الأخيرة، حسب واس.