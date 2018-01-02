حركة العبور في معبر برويزخان مع كردستان العراق عادت إلى طبيعتها

أعلن مصدر جمركي إيراني اليوم الأربعاء، إن حركة العبور بعد ساعات من فتح السلطات الإيرانية لمعبر برويزخان الحدودي مع كردستان العراق عادت إلى وتيرتها الأولى، وذلك بعد أن أغلقته طهران بناء على طلب بغداد اثر استفتاء إقليم كردستان على الانفصال في أيلول/سبتمبر الماضي.