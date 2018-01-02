مهمات الناتو الأسبوعية أمام الطائرات الروسية

أعلنت وزارة دفاع لتوانيا، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات سلاح جو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تنفذ مهمة حماية المجال الجوي في أجواء دول البلطيق، أقلعت مرتين خلال الأسبوع الجاري لمرافقة الطائرات الروسية.

© AP Photo/ Bob Edme مقاتلات الناتو تنفذ طلعات جوية تدريبية فوق إستونيا على ارتفاعات منخفضة

موسكو-. وجاء في بيان الوزارة: "اعتبارا من 25 حتى 31 ديسمبر، أقلعت مقاتلات الناتو، التي تنفذ مهمة الشرطة الجوية، مرتين في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق لمرافقة الطائرات الروسية".

وأشار البيان الى أنه تم رصد طائرة شحن عسكرية روسية طراز انطونوف —26 يوم 25 ديسمبر ومرافقتنا، وأنها كانت تحلق من الأراضي الروسية نحو مقاطعة كالينينغراد الروسية دون خطة تحليق مقدمة مسبقا، ومع أجهره ملاحة مطفية.

وبحسب البيان، فقد تم رصد طائرة من نفس الطراز تحلق من مقاطعة كالينيغراد الروسية نحو الأراضي الروسية، مشيرا الى أنه تم تقديم خطة تحليق بشكل مسبق إلا أن الطائرة لم تشغل أجهزة الملاحة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارا أن كافة تحليقات طائرات سلاح الجو الروسي تتم وفق توافق التزام صارم بالقوانين الدولية، وتستخدم المجال الجوي فوق المياه المحايدة ولا تخترق حدود دول أخرى.