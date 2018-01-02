فرنسا تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير للضحايا والمعتقلين في إيران

أعربت الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء عن قلها إزاء العدد الكبير للضحايا والمعتقلين، على خليفة الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ عدة أيام.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان إن "فرنسا قلقة إزاء أعداد الضحايا والمعتقلين في إيران"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف بيان الخارجية إن "الحق في التظاهر هو حق أساس".