لاتفيا تحتجز صحفي روسي بدون أسباب واضحة

© REUTERS/ Carlos Barria ترامب يطالب بفصل صحفي بسبب تغريدة

وقال كورلايف : "سافرت يوم أمس إلى العاصمة ريغا. وأقمت في الفندق، وبعدها توجهت الى مركز تسوق وهناك اقترب مني رجال الشرطة وقالوا لي انني ممنوع من دخول لاتفيا مدى الحياة. وأضافوا إن القرار ساري المفعول منذ عام 2015 ووقعته وزارة الداخلية، ولم يوضح أحد ماهي الاسباب".

وأضاف قائلا انه لا يزال محتجزا في مركز الشرطة. وأنهم سيقومون بترحيله من البلاد في أقرب وقت.

وفي تشرين الأول / أكتوبر، تم ترحيل إيلا تارانوفا الصحفية في وكالة الانباء الروسية "روسيا سيفودنيا" من لاتفيا وذلك بسبب أدراجها في قائمة السوداء لوزارة خارجية لاتفيا.