صحيفة تكشف عن دخول عامل جديد إلى خط الأزمة في إيران

زعمت صحيفة "البناء" اللبنانية من خلال مصادر خاصة متابعة للأحداث الأخيرة في إيران أن السلطات الأمنية الإيرانية رصدت العديد من الاتصالات الخارجية.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA قناة أمريكية: الرعب سيطر على اجتماع خامنئي وأجهزة الأمن في إيران

وقامت السلطات الإيرانية بخطوة تجريبية من خلال قطع الاتصالات الداخلية والانترنت، وثبت بعد ذلك رصد موجة اتصالات خارجية من خلال الأقمار الاصطناعية. كما أفادت تقارير أمنية واستخباراتية إيرانية عن وجود غرفة عمليات مدعومة خارجيا تقوم بدعم الاحتجاجات ونقل الصورة الى خارج إيران.

واعتبرت السلطات الإيرانية أن غرفة العمليات الإعلامية للاحتجاجات مدعومة من جهات خارجية تسعى لزعزعة الأمن في إيران، وأشارت السلطات أن هذه المحاولات تتكرر وكانت موجودة خلال صيف 2009 عند اندلاع الثورة الخضراء.