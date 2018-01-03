نتنياهو يحذر من دعم إيران لتنظيمات تقوم بعمليات إرهابية في إسرائيل

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن إيران تقوم بأعمال تخريبية وإرهابية ضد دولة إسرائيل، ليس من خلال دعم التنظيمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي فحسب، بل أيضاً من خلال القيام بمحاولات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دولة إسرائيل وضد مواطنيها".

© REUTERS/ Ronen Zvulun الجيش الإسرائيلي: قذيفة من قطاع غزة سقطت جنوب إسرائيل

وأضاف "الإيرانيون يحاولون بطرق مختلفة المساس بدولة إسرائيل ويسرني أن عناصر جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباكط وأجهزتها يحققون النجاح في إحباطها".

يذكر أن "الشاباك" أعلن اليوم الأربعاء أنه كشف، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، عن "شبكة عملت في الضفة الغربية بتوجيه من الاستخبارات الإيرانية".

وادعى "الشاباك" أن الشبكة "عملت وتم تمويلها من قبل أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية، والذي يعيش بجنوب أفريقيا".