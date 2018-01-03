إعصار "إليانور" يقتل شخصا ويتسبب بأضرار جسيمة في فرنسا

هذا وأعلنت وسائل الإعلام المحلية عن وفاة شخص وجرح تسعة آخرين بينهم أربعة بحالة خطيرة.
وضرب الإعصار معظم الأراضي الفرنسية، بشكل متفاوت حيث ازدادت حدته في الأقاليم الواقعة غرب البلاد وهي أين وإزار وجورا والسافوا والسافوا العليا، بالإضافة لجزيرة كورسيكا الواقعة في البحر المتوسط.
أما في باريس فقد وصلت سرعة الرياح لمئة كيلومتر في الساعة وتسببت بعرقلة حركة القطارات. من جهتها اتخذت بلدية باريس سلسلة إجراءات احترازية لحماية المواطنين والسواح منها إغلاق برج إيفل، اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل الذي يتردد عليه سنويا 6 ملايين سائح إنه تم إغلاق البرج لأسباب تتعلق بالسلامة نظرا لسرعة الرياح.
هذا ومن المتوقع أن تنحسر قوة الإعصار ابتداء من ليل اليوم الأربعاء بحسب الأرصاد الجوية المحلية.
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