ماكرون: لغة الخطابات في أمريكا وإسرائيل والسعودية بشأن إيران تهدد بنشوب حرب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأربعاء، إنه "من المهم مواصلة الحوار مع إيران، محذرا من أن نبرة التعليقات في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية حول إيران "واحدة تقريبا ومن شأنها أن تقودنا إلى الحرب".