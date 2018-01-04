كوريا الجنوبية ليست متأكدة من إطلاق بيونغ يانغ صاورخا جديدا

أعلن رئيس أركان الجيوش الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي لم يكشف عن أى مؤشر على أن كوريا الشمالية تستطيع إطلاق صاروخ جديد قريبا.