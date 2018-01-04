زوجة ماكرون تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

تتواصل حملة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بحق بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحها لإذاعة فرنسية بأن المرأة يجب أن لاتكون في الخلف.

© AFP 2017/ Christophe Archambault الفرنسيون أكثر تفاؤلا في عهد ماكرون

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بريجيت قولها لإذاعة فرنسية أن "المرأة لا يجب أن تكون في الخلف" مشيرة إلى البروتوكول القديم الذي لا يزال سائدا في فرنسا.

وقال أحد المنتقدين لصحيفة "التايمز" البريطانية "أصبح أكيدا الآن، إنها بريجيت ماكرون ليست منتخبة، هي تعتبر نفسها ملكة فرنسا."

يفرض البروتوكول على السيدة الأولى أن تقف خلف الرئيس وليس إلى جانبه ولا أمامه.

لتنهال على بريجيت حملة من التعليقات الساخرة حيث وصفها منتقدوها إنها تتصرف كملكة فرنسا ماري إنطوانيت التي حكمت البلاد قبل الثورة الفرنسية.