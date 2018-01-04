زوجة ماكرون تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال أحد المنتقدين لصحيفة "التايمز" البريطانية "أصبح أكيدا الآن، إنها بريجيت ماكرون ليست منتخبة، هي تعتبر نفسها ملكة فرنسا."
يفرض البروتوكول على السيدة الأولى أن تقف خلف الرئيس وليس إلى جانبه ولا أمامه.
لتنهال على بريجيت حملة من التعليقات الساخرة حيث وصفها منتقدوها إنها تتصرف كملكة فرنسا ماري إنطوانيت التي حكمت البلاد قبل الثورة الفرنسية.
Brigitte Macron is mocked for behaving like the ‘new Queen of France’ https://t.co/vNVLZCgKis— Daily Mail Online (@MailOnline) ٤ يناير، ٢٠١٨
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