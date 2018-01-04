كوريا الشمالية تضرب إحدى مدنها بصاروخ "عن طريق الخطأ"

ووفقا للصحيفة، فإن الصاروخ، الذي أطلق من مطار بوكتشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، على بعد 40 ميلا شمال بيونغ يانغ، استغرق تحليقه نحو دقيقة، ولم يقطع مسافة تزيد عن 70 كيلومتراً.
وقالت "ديلي ميل"، إن صور موقع "غوغل إرث" أظهرت الأضرار التي خلفها الصاروخ بعد أيام قليلة من فشل الاختبار، مؤكدة أن بعض الصحفيين شككوا في سقوط ضحايا كثيرة جراء الحادث، لأن الصاروخ سقط في منطقة صناعية خارج أوقات الدوام الرسمي.
بدوره، أفاد موقع مجلة "ديبلومات"، نقلاً عن مصدر في الحكومة الأمريكية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، بالرغم من أن المبنى المتضرر قريب من إحدى المناطق المكتظة بالسكان.
يذكر أن بيونغ يانغ أجرت العام الماضي عددا من التجارب الصاروخية، خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما أسهم في تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأدى إلى تشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.
EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug— The Diplomat (@Diplomat_APAC) January 3, 2018
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