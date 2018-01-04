كوريا الشمالية تضرب إحدى مدنها بصاروخ "عن طريق الخطأ"

زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كوريا الشمالية ضربت "عن طريق الخطأ" واحدة من مدنها، وادعت الصحيفة أن بيونغ يانغ فشلت في إجراء اختبار لصاروخ بالستي، مما جعلها تضرب مدينة توكشونغ.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية ستصبح أقوى قوة نووية وعسكرية في العالم

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صاروخ "خواسونغ-12" متوسط المدى سقط في 29 أبريل/ نيسان، على مدينة توكشونغ البالغ عدد سكانها 237 ألف نسمة، ما أسفر عن إلحاق "أضرار جسيمة" بمنشآت صناعية وزراعية في المنطقة.

ووفقا للصحيفة، فإن الصاروخ، الذي أطلق من مطار بوكتشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية، على بعد 40 ميلا شمال بيونغ يانغ، استغرق تحليقه نحو دقيقة، ولم يقطع مسافة تزيد عن 70 كيلومتراً.

وقالت "ديلي ميل"، إن صور موقع "غوغل إرث" أظهرت الأضرار التي خلفها الصاروخ بعد أيام قليلة من فشل الاختبار، مؤكدة أن بعض الصحفيين شككوا في سقوط ضحايا كثيرة جراء الحادث، لأن الصاروخ سقط في منطقة صناعية خارج أوقات الدوام الرسمي.

بدوره، أفاد موقع مجلة "ديبلومات"، نقلاً عن مصدر في الحكومة الأمريكية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا، بالرغم من أن المبنى المتضرر قريب من إحدى المناطق المكتظة بالسكان.

يذكر أن بيونغ يانغ أجرت العام الماضي عددا من التجارب الصاروخية، خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما أسهم في تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأدى إلى تشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruS pic.twitter.com/9Zsvj515ug — The Diplomat (@Diplomat_APAC) January 3, 2018

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