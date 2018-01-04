زلزال شدته 4.4 درجة يضرب أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قال شاهد من رويترز إن هزات عنيفة استمرت عدة ثوان ضربت مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت مبكر اليوم الخميس.

ولم تكن هناك مؤشرات على وقوع أضرار بسبب الزلزال في المنطقة المحيطة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجة وأن مركزه على عمق 13 كيلومترا جنوب شرقي بيركلي.