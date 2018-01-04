أردوغان يزور فرنسا غدا

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الجمعة، 5 كانون الثاني/يناير، زيارة رسمية إلى فرنسا، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation تركيا تسعى لتطوير منظومة دفاع جوي بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بالعاصمة أنقرة "إن الرئيس أردوغان سيقوم غدا الجمعة بزيارة إلى فرنسا، ونخطط لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية خلال هذه الزيارة".

وأضاف كالين "سيتم بحث تطورات الوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومسالة القدس والقضية الفلسطينية والخطوات التي يمكن أن نقوم بها لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل والدائم فيها، إلى جانب العلاقات الثنائية، خلال المباحثات التي ستجري في قصر الإليزيه بباريس".

كما أشار كالين إلى أن الرئيس التركي سيجتمع مع أوساط العمل والشركات الفرنسية بعد لقائه مع نظيره الفرنسي ماكرون.

وتابع كالين "تعتبر فرنسا من أكبر شركائنا التجاريين في أوروبا بعد ألمانيا، وتعمل آلاف الشركات الفرنسية في تركيا، كما هناك استثمارات أو شراكات تجارية لرجال أعمال أتراك في فرنسا، وسنبحث كل هذه المواضيع خلال زيارتنا إلى فرنسا".

ومن المنتظر أن يجري تقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وشركة يوروسام الفرنسية — الإيطالية لتطوير وإنتاج منظومة دفاع جوي، خلال اللقاء بين أردوغان وماكرون حسب كالين.