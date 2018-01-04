أردوغان يزور فرنسا غدا

وأضاف كالين "سيتم بحث تطورات الوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومسالة القدس والقضية الفلسطينية والخطوات التي يمكن أن نقوم بها لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل والدائم فيها، إلى جانب العلاقات الثنائية، خلال المباحثات التي ستجري في قصر الإليزيه بباريس".
كما أشار كالين إلى أن الرئيس التركي سيجتمع مع أوساط العمل والشركات الفرنسية بعد لقائه مع نظيره الفرنسي ماكرون.
وتابع كالين "تعتبر فرنسا من أكبر شركائنا التجاريين في أوروبا بعد ألمانيا، وتعمل آلاف الشركات الفرنسية في تركيا، كما هناك استثمارات أو شراكات تجارية لرجال أعمال أتراك في فرنسا، وسنبحث كل هذه المواضيع خلال زيارتنا إلى فرنسا".
ومن المنتظر أن يجري تقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا وشركة يوروسام الفرنسية — الإيطالية لتطوير وإنتاج منظومة دفاع جوي، خلال اللقاء بين أردوغان وماكرون حسب كالين.
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